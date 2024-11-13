Пожар на заводе в Витебске: 50 сотрудников эвакуировались

Витебская область
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12 ноября на заводе торгового оборудования, расположенном в Витебской свободной экономической зоне на улице Петруся Бровки, произошел пожар. Сообщение о задымлении в производственном корпусе поступило спасателям в 10:32.

Прибыв на место, пожарные расчеты обнаружили возгорание в вентиляционной системе сварочного участка предприятия ООО «ФоЭрЭм Системс». На момент начала инцидента в цехе находились 50 сотрудников, которые успели покинуть здание до прибытия спасателей.

По данным пресс-службы МЧС, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время ведется проверка и выяснение причин возгорания.

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