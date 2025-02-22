В Витебской области переработали 44% коммунальных отходов в 2024 году

Витебская область
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В Витебской области переработали 44% коммунальных отходов в 2024 году

В Витебской области в 2024 году повторно использовано 43,9% твердых коммунальных отходов, сообщили в областном комитете природных ресурсов.

Ежегодно в регионе образуется более 400 тыс. т отходов. Для их сбора используется свыше 90 тыс. контейнеров и 197 пунктов приема вторсырья. В 2023 году ЖКХ закупили 4,7 тыс. контейнеров для частного сектора семи районов.

В области работают три мусоросортировочных завода и девять линий сортировки. Раздельно собранные отходы направляются на переработку, включая бумагу, картон, полимеры и электроотходы. В Новополоцке переработано более 691 т изношенных шин.

За год в Витебской области выявлено свыше 8,1 тыс. случаев незаконного размещения отходов, оштрафованы 89 нарушителей на более чем Br149 тыс. Усилена работа по ликвидации стихийных свалок.

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