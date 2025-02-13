Ограничения движения в центре Витебска 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, в Витебске с 14:30 до 16:30 временно ограничат движение на пересечении улиц Замковая и Калинина. Это связано с проведением следственного эксперимента по делу о ДТП.

Перекрытие затронет центральную часть города, включая район исторической застройки. Улица Замковая соединяет Кировский мост с площадью Тысячелетия, поэтому ограничения могут повлиять на передвижение между Железнодорожным и Октябрьским районами.

Водителям рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты. Подобные меры принимаются в городе регулярно, например, во время праздничных мероприятий или следственных действий.