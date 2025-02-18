Контрабанда на границе: 20 тонн скумбрии вместо куриных лапок

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На белорусско-российской границе произошел необычный случай, демонстрирующий изобретательность нарушителей. Витебские таможенники задержали грузовик, перевозивший под видом «куриных лапок» 20 тонн замороженной скумбрии. Рыночная стоимость товара оценивается в 300 тысяч рублей.

Водитель предоставил документы, где было указано, что в кузове находятся «куриные лапки», а также «печень и желудки куриные». Однако таможенники заподозрили неладное и решили тщательно проверить груз.

В ходе осмотра выяснилось, что за несколькими паллетами с «лапками» скрывались коробки с рыбой. Дополнительно проверка показала отсутствие каких-либо договоренностей между отправителем, получателем и перевозчиком. Более того, выяснилось, что перевозчик не имеет никакого отношения к продуктовой отрасли.

В настоящее время по данному факту возбужден административный процесс. В случае признания вины перевозчику грозит штраф до 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это не первый случай контрабанды на границе. Так, недавно в Дубровенском районе был задержан грузовик с 20 тоннами лососевых хребтов. А ещё ранее таможенники пресекли попытку ввоза бытовой техники на сумму более 400 тысяч рублей.

Витебские таможенники пресекли контрабанду бижутерии и других товаров стоимостью свыше 170 тыс. рублей

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