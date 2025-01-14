Умер витебский видеооператор и фотограф Николай Горбунов

7 января 2025 года на 67-м году жизни ушел из жизни Николай Горбунов — известный видеооператор, фотограф и краевед из Витебска. О печальной новости сообщил его сын Александр. Николай посвятил всю свою жизнь съёмке родного города, оставив после себя богатое культурное наследие.

С юных лет Горбунов увлекался фотографией и видеосъёмкой, превратив своё хобби в дело всей жизни. Он запечатлел тысячи моментов из жизни Витебска: его улицы, архитектурные памятники и повседневность горожан. Работы Николая выделялись глубоким вниманием к деталям и искренней любовью к своему краю.

Особое место в его творчестве занимал YouTube-канал, который стал настоящей хроникой Витебска. Его видеоролики не только радовали зрителей, но и стали ценными историческими материалами, сохранившими облик города для потомков.

Николай Горбунов был не просто мастером своего дела, но и искренним патриотом. Его вклад в сохранение истории и культуры Витебска невозможно переоценить. После себя он оставил огромное творческое наследие — тысячи фотографий и видео, которые продолжают вдохновлять тех, кто ценит родной край.