Новый год 2025 в Витебске: все подробности праздника

В Витебске активно готовятся к встрече Нового года 2025, предлагая жителям и гостям города разнообразные развлечения и мероприятия. В праздничной программе — яркие шествия, концерты, спектакли, ярмарки, катки и многое другое.

Праздничные елки и шествия

Главное событие состоится 13 декабря на площади Победы:

В 18:00 зажгутся огни на главной елке Витебска.

зажгутся огни на главной елке Витебска. В этот же вечер пройдет красочное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Огни на елках засияют и в других районах:

13 декабря в 16:00 — сквер на улице Кирова;

— сквер на улице Кирова; 17 декабря в 15:30 — парк «Студенческий»;

— парк «Студенческий»; 20 декабря в 16:00 — возле Дворца спорта.

Мероприятия для детей и пожилых

Акция «Наши дети» (с 16 декабря): праздник для детей со всего региона с конкурсами, подарками и шоу-программами.

праздник для детей со всего региона с конкурсами, подарками и шоу-программами. «От всей души» (с 26 декабря): специальные мероприятия для пожилых людей с подарками и теплой атмосферой.

Городская программа на Новый год

В ночь на 1 января на площади Победы будет проходить праздничное шоу:

1:00 – 3:00: музыкальные выступления, развлекательные программы и яркий фейерверк.

Мюзиклы и концерты

С середины декабря в КЗ «Витебск» начнутся:

Детские мюзиклы и сказки-игры для всей семьи.

На Рождество (7-8 января) состоятся музыкальные концерты, которые создадут теплую праздничную атмосферу.

Ярмарки и елочные базары

Рождественская ярмарка (с 21 декабря): у Ратуши появятся палатки с сувенирами, подарками и угощениями.

у Ратуши появятся палатки с сувенирами, подарками и угощениями. Елочные базары: откроются на 16 площадках, где цены на деревья начинаются от 12 рублей.

откроются на 16 площадках, где цены на деревья начинаются от 12 рублей. Праздничные ярмарки в ТЦ: в «ТриО» 21-22 декабря, в «Грине» 21-29 декабря.

Развлечения на площади Победы

С 10 декабря: Фуд-траки с горячими напитками и праздничными блюдами. Аттракционы и фотозоны. Каток (при морозной погоде).



Дополнительные акции и скидки

В преддверии Нового года в Витебске пройдут две масштабные акции для продвижения местных товаров. Покупателей ждут двойные скидки до 45%.

Новогодний Витебск: город в огнях

Улицы Витебска украшаются праздничной иллюминацией, создавая сказочную атмосферу. Каждый найдет что-то интересное: от красочных шествий до тихих прогулок по украшенному городу.

Город готовится встретить Новый год с размахом, чтобы каждый житель и гость увез с собой теплые воспоминания об этом празднике.