Новый год 2025 в Витебске: все подробности праздника

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В Витебске активно готовятся к встрече Нового года 2025, предлагая жителям и гостям города разнообразные развлечения и мероприятия. В праздничной программе — яркие шествия, концерты, спектакли, ярмарки, катки и многое другое.

Праздничные елки и шествия

Главное событие состоится 13 декабря на площади Победы:

  • В 18:00 зажгутся огни на главной елке Витебска.
  • В этот же вечер пройдет красочное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Огни на елках засияют и в других районах:

  • 13 декабря в 16:00 — сквер на улице Кирова;
  • 17 декабря в 15:30 — парк «Студенческий»;
  • 20 декабря в 16:00 — возле Дворца спорта.

Мероприятия для детей и пожилых

  • Акция «Наши дети» (с 16 декабря): праздник для детей со всего региона с конкурсами, подарками и шоу-программами.
  • «От всей души» (с 26 декабря): специальные мероприятия для пожилых людей с подарками и теплой атмосферой.

Новый год 2025 в Витебске: все подробности праздника

Городская программа на Новый год

В ночь на 1 января на площади Победы будет проходить праздничное шоу:

  • 1:00 – 3:00: музыкальные выступления, развлекательные программы и яркий фейерверк.

Мюзиклы и концерты

С середины декабря в КЗ «Витебск» начнутся:

  • Детские мюзиклы и сказки-игры для всей семьи.
  • На Рождество (7-8 января) состоятся музыкальные концерты, которые создадут теплую праздничную атмосферу.

Ярмарки и елочные базары

  • Рождественская ярмарка (с 21 декабря): у Ратуши появятся палатки с сувенирами, подарками и угощениями.
  • Елочные базары: откроются на 16 площадках, где цены на деревья начинаются от 12 рублей.
  • Праздничные ярмарки в ТЦ: в «ТриО» 21-22 декабря, в «Грине» 21-29 декабря.

Развлечения на площади Победы

  • С 10 декабря:
    • Фуд-траки с горячими напитками и праздничными блюдами.
    • Аттракционы и фотозоны.
    • Каток (при морозной погоде).

Дополнительные акции и скидки

В преддверии Нового года в Витебске пройдут две масштабные акции для продвижения местных товаров. Покупателей ждут двойные скидки до 45%.

Новогодний Витебск: город в огнях

Улицы Витебска украшаются праздничной иллюминацией, создавая сказочную атмосферу. Каждый найдет что-то интересное: от красочных шествий до тихих прогулок по украшенному городу.

Город готовится встретить Новый год с размахом, чтобы каждый житель и гость увез с собой теплые воспоминания об этом празднике.

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