Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Культура
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Витебску повезло. У нас есть единственный в Беларуси, частично государственный, приют для бездомных животных. Наш «Добрик» появился в 2011 году.

Государство предоставило помещение и оплачивает заработную плату штатным сотрудникам, все остальное — пожертвования от горожан и организации. За почти 12 лет через эти вольеры и клетки прошло около 12000 животных.

Это не только приют несчастных сирот. Здесь питомцев лечат, прививают и стерилизуют. Большинству находят новый дом. А кому-то не повезло. Они так и живут в клетках и вольерах приюта.

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Сегодня в  «Добрике» примерно 340 собак и  40 котиков. Ежедневно их количество меняется. За месяц в семьи уходит до 60 животных

Есть у них и своя статистика — до Нового года на холодную зиму разбирают котиков, а к весне уходят собачки. Директор приюта Алла Прасолова очень радуется, когда хорошие люди забирают ёё подопечных. А самое большое горе — это когда люди безответственно бросают хвостатых.

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Большинство поступающих сирот привозит специальная служба «Спецавтобазы». Это государственное предприятие, при котором создан приют. Вызывать службу отлова могут только специалисты Жилищно-коммунального хозяйства города. Как правило, они это делают по жалобам витеблян.

Вот эти «отловленные» возле многоквартирных домов. Взрослый котейка, черный с зелеными глазами и без лапки. (С раздробленной привезли. Пришлось ампутировать).

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Рядом очень красивая Сибирка-Арфа. У нее что-то похожее на человеческий рассеянный склероз. Далее кошечка с подписью:  «только мокрый корм», ведь зубов нет из-за возраста. А напротив еще в карантине, пожилая и очень грустная трехцветная кошка — Бабочка.

Скорее всего они здесь навсегда…Но чудеса в жизни приюта бывают и такие животные имеют шанс найти родную душу.

Молодых и красавцев котиков здесь так же большой выбор. Четверо солнечно-рыжих, пятеро холодно-стальных и далее всяческие распространенные окраски и разный возраст. Они готовы домой хоть сегодня.

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Маленькие щеночки в клетках встречают каждого в коридоре первого этажа.

«В этом году щенков было гораздо меньше. Потому, что мы постоянно стерилизуем и бродячих и домашних собак — с радостью в голосе говорит Алла Сергеевна. —  Мы очень надеемся, что до марта большинство оставшихся тоже разберут.

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

К несчастью, бывают в приюте и свои «исключительные случаи» Это когда люди привозят и подбрасывают животных к воротам сиротского дома.

В январе это малюсенькая черненькая пушистая девочка и молодой блондин с голубыми глазами кот породы «Ориентал». Щенка нашел сторож приюта в сугробе, а кота в матерчатой переноске бросили под кустом.

Директор приюта лично ведет работу по устройству животных в социальных сетях. Помогают ей волонтёры. А отдаёт она своих подопечных только после личной беседы, по предъявлению документов и дальнейшим отслеживанием судьбы найдёнышей.

Помогают ей многие организации города и власти Первомайского района. Театр «Лялька» проводил акции, Детский центр «Молодик» и другие государственные учреждения.

С 2016 в Центре культуры Первомайского района проводятся регулярные благотворительные акции. 4 февраля проходила очередная. Приют всегда нуждается в корме и подстилках. Итогом этой акции стал сбор набора необходимого макарон, круп. замороженных субпродуктов, сухих кормов и ветоши, так необходимой для ухода за животными.

Из городского Дома культуры в свой дом ушли двое щенков и котик. Но, Алла Александровна не любит раздавать животных на акциях. Потому, что желание обзавестись четырёхлапым другом должно быть хорошо продумано, а не эмоционально вызвано. Иначе потом не избежать возврата животного в приют.

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Мечта директора приюта сегодня это:

«Уменьшение количества бездомных животных в приюте. Для этого нужно чтобы люди ответственно относились к своим питомцам. Заботились о них. И обязательно стерилизовали, чтобы не пополнять ряды сирот. Нам хотелось бы получать гранты на стерилизацию животных от людей, у которых на это нет денег.  Было бы хорошо разрешить выпускать неагрессивных стерилизованных собак. Как это сейчас делается в Грузии и Эстонии и до войны было в Украине. Хотелось бы иметь в нашем городе дополнительный пункт временного содержания бродячих животных. На время лечения и стерилизации. А от властей города мы хотели бы получать больше, хотя бы, моральной поддержки если нет денег для нас в городском бюджете».

В конце 2022 года в прессе была информация о принятии «Закона о содержании домашних животных», ожидаемого с 2015 года. В нем предусматривалась обязательная стерилизация и чипирование. Но, пока официальной информации о законе нет. Приняты только правила, ограничивающие количество домашних животных и уплате налога на собак.

А пока Приют выживает нашими общими стараниями. На дрова собираем, на еду тоже. Лекарства и препараты тоже за счет гуманитарной помощи. Раньше очень активно помогали международные фонды. Но с 2019 года из-за пандемии и дальнейших политических проблем стало гораздо сложнее. Осенью с помощью горожан собрали деньги для покупки цыплят. Помогают разнообразить меню соседние школы.

Я, как всегда, приехала во время обеда. Традиционно два этажа приюта наполнены запахом каши.

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Деликатесов, конечно, нет, но и голодать, и есть все что попало питомцы точно не будут. Здоровых собак кормят два раза в день, а маленьких и больных — три. Множество мисок с едой, как в ресторане «ол инклюзив» занимает стол длиною на половину первого этажа.

Сгусток чувств домашних питомцев

Каждая собачья и кошачья душа реагирует на чужого человека по-своему. Те, кто не видел зла от людей-приветливо и радостно. Те кого бросили-подозрительно. А те, над кем издевались — с ужасом или со злостью.

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Как взрослый большой «собакен» на первом этаже. По круглым бокам и блестящей шерсти видно, что он, совсем недавно, не плохо жил. Может быть хозяев не стало, или просто выбросили — не известно. Он даже не поворачивает голову в мою сторону. Лежит себе на матрасе и скучает.

Все же ему здесь лучше, чем на улице. Хотя бы, тепло, чисто и сыто. Скажете, что это не жизнь?

Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

А помните ли вы передвижные зоопарки. Меня, лет в 5 туда водили. Как горько было смотреть на того волка или тигра за железными прутьями. Давно уже в Европе запрещены и такие «зоопарки», и передвижные дельфинарии, и цирки с животными. У нас пока нет. И ужасные российские дрессировщики братья Запашные со своим Цирком выступают в Витебске.

Конечно же, коты и собаки не дикие и их нужно забирать домой.

Сделать это очень просто. Звоните, пишите в соцсетях, или приезжайте сразу. Но с каждым будущим хозяином Алла Сергеевна будет разговаривать. И только если вы понимаете, что делаете, уедете не с пустыми руками.

Здесь не про «лишь бы сбыть с рук». Это о будущем понимании и совместной жизни с новым членом семьи. От вас потребуют паспорт и гарантию будущей стерилизации. Это — обязательные условия. И «Добрик» всегда рад любой помощи. Денежный перевод или угощение, ветошь, моющие средства — постоянно нужны.

Реквизиты для помощи

Платежная карта БЕЛАРУСБАНКА

Номер карты 5470 8740 4478 6505

Срок действия 11/24

Р/с для пожертвований в бел. руб: BY50BLBB31320300082155001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области.

Код банка (BIC) BLBBBY2X, УНП 300082155

Получатель платежа: ГП «Спецаавтобаза г. Витебска»

Назначение платежа: «На спасение животных».

Віцебскі прытулак «‎Добрык»‎ — тэрыторыя надзеі і добразычлівасці

Витебский приют «Добрик» культура
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