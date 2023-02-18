Как Витебский приют «Добрик» Новый год начал?

Витебску повезло. У нас есть единственный в Беларуси, частично государственный, приют для бездомных животных. Наш «Добрик» появился в 2011 году.

Государство предоставило помещение и оплачивает заработную плату штатным сотрудникам, все остальное — пожертвования от горожан и организации. За почти 12 лет через эти вольеры и клетки прошло около 12000 животных.

Это не только приют несчастных сирот. Здесь питомцев лечат, прививают и стерилизуют. Большинству находят новый дом. А кому-то не повезло. Они так и живут в клетках и вольерах приюта.

Сегодня в «Добрике» примерно 340 собак и 40 котиков. Ежедневно их количество меняется. За месяц в семьи уходит до 60 животных

Есть у них и своя статистика — до Нового года на холодную зиму разбирают котиков, а к весне уходят собачки. Директор приюта Алла Прасолова очень радуется, когда хорошие люди забирают ёё подопечных. А самое большое горе — это когда люди безответственно бросают хвостатых.

Большинство поступающих сирот привозит специальная служба «Спецавтобазы». Это государственное предприятие, при котором создан приют. Вызывать службу отлова могут только специалисты Жилищно-коммунального хозяйства города. Как правило, они это делают по жалобам витеблян.

Вот эти «отловленные» возле многоквартирных домов. Взрослый котейка, черный с зелеными глазами и без лапки. (С раздробленной привезли. Пришлось ампутировать).

Рядом очень красивая Сибирка-Арфа. У нее что-то похожее на человеческий рассеянный склероз. Далее кошечка с подписью: «только мокрый корм», ведь зубов нет из-за возраста. А напротив еще в карантине, пожилая и очень грустная трехцветная кошка — Бабочка.

Скорее всего они здесь навсегда…Но чудеса в жизни приюта бывают и такие животные имеют шанс найти родную душу.

Молодых и красавцев котиков здесь так же большой выбор. Четверо солнечно-рыжих, пятеро холодно-стальных и далее всяческие распространенные окраски и разный возраст. Они готовы домой хоть сегодня.

Маленькие щеночки в клетках встречают каждого в коридоре первого этажа.

«В этом году щенков было гораздо меньше. Потому, что мы постоянно стерилизуем и бродячих и домашних собак — с радостью в голосе говорит Алла Сергеевна. — Мы очень надеемся, что до марта большинство оставшихся тоже разберут.

К несчастью, бывают в приюте и свои «исключительные случаи» Это когда люди привозят и подбрасывают животных к воротам сиротского дома.

В январе — это малюсенькая черненькая пушистая девочка и молодой блондин с голубыми глазами — кот породы «Ориентал». Щенка нашел сторож приюта в сугробе, а кота в матерчатой переноске бросили под кустом.

Директор приюта лично ведет работу по устройству животных в социальных сетях. Помогают ей волонтёры. А отдаёт она своих подопечных только после личной беседы, по предъявлению документов и дальнейшим отслеживанием судьбы найдёнышей.

Помогают ей многие организации города и власти Первомайского района. Театр «Лялька» проводил акции, Детский центр «Молодик» и другие государственные учреждения.

С 2016 в Центре культуры Первомайского района проводятся регулярные благотворительные акции. 4 февраля проходила очередная. Приют всегда нуждается в корме и подстилках. Итогом этой акции стал сбор набора необходимого — макарон, круп. замороженных субпродуктов, сухих кормов и ветоши, так необходимой для ухода за животными.

Из городского Дома культуры в свой дом ушли двое щенков и котик. Но, Алла Александровна не любит раздавать животных на акциях. Потому, что желание обзавестись четырёхлапым другом должно быть хорошо продумано, а не эмоционально вызвано. Иначе потом не избежать возврата животного в приют.

Мечта директора приюта сегодня это:

«Уменьшение количества бездомных животных в приюте. Для этого нужно чтобы люди ответственно относились к своим питомцам. Заботились о них. И обязательно стерилизовали, чтобы не пополнять ряды сирот. Нам хотелось бы получать гранты на стерилизацию животных от людей, у которых на это нет денег. Было бы хорошо разрешить выпускать неагрессивных стерилизованных собак. Как это сейчас делается в Грузии и Эстонии и до войны было в Украине. Хотелось бы иметь в нашем городе дополнительный пункт временного содержания бродячих животных. На время лечения и стерилизации. А от властей города мы хотели бы получать больше, хотя бы, моральной поддержки если нет денег для нас в городском бюджете».

В конце 2022 года в прессе была информация о принятии «Закона о содержании домашних животных», ожидаемого с 2015 года. В нем предусматривалась обязательная стерилизация и чипирование. Но, пока официальной информации о законе нет. Приняты только правила, ограничивающие количество домашних животных и уплате налога на собак.

А пока Приют выживает нашими общими стараниями. На дрова собираем, на еду тоже. Лекарства и препараты тоже за счет гуманитарной помощи. Раньше очень активно помогали международные фонды. Но с 2019 года из-за пандемии и дальнейших политических проблем стало гораздо сложнее. Осенью с помощью горожан собрали деньги для покупки цыплят. Помогают разнообразить меню соседние школы.

Я, как всегда, приехала во время обеда. Традиционно два этажа приюта наполнены запахом каши.

Деликатесов, конечно, нет, но и голодать, и есть все что попало питомцы точно не будут. Здоровых собак кормят два раза в день, а маленьких и больных — три. Множество мисок с едой, как в ресторане «ол инклюзив» занимает стол длиною на половину первого этажа.

Сгусток чувств домашних питомцев

Каждая собачья и кошачья душа реагирует на чужого человека по-своему. Те, кто не видел зла от людей-приветливо и радостно. Те кого бросили-подозрительно. А те, над кем издевались — с ужасом или со злостью.

Как взрослый большой «собакен» на первом этаже. По круглым бокам и блестящей шерсти видно, что он, совсем недавно, не плохо жил. Может быть хозяев не стало, или просто выбросили — не известно. Он даже не поворачивает голову в мою сторону. Лежит себе на матрасе и скучает.

Все же ему здесь лучше, чем на улице. Хотя бы, тепло, чисто и сыто. Скажете, что это не жизнь?

А помните ли вы передвижные зоопарки. Меня, лет в 5 туда водили. Как горько было смотреть на того волка или тигра за железными прутьями. Давно уже в Европе запрещены и такие «зоопарки», и передвижные дельфинарии, и цирки с животными. У нас пока нет. И ужасные российские дрессировщики братья Запашные со своим Цирком выступают в Витебске.

Конечно же, коты и собаки не дикие и их нужно забирать домой.

Сделать это очень просто. Звоните, пишите в соцсетях, или приезжайте сразу. Но с каждым будущим хозяином Алла Сергеевна будет разговаривать. И только если вы понимаете, что делаете, уедете не с пустыми руками.

Здесь не про «лишь бы сбыть с рук». Это о будущем понимании и совместной жизни с новым членом семьи. От вас потребуют паспорт и гарантию будущей стерилизации. Это — обязательные условия. И «Добрик» всегда рад любой помощи. Денежный перевод или угощение, ветошь, моющие средства — постоянно нужны.

Реквизиты для помощи

Платежная карта БЕЛАРУСБАНКА

Номер карты 5470 8740 4478 6505

Срок действия 11/24

Р/с для пожертвований в бел. руб: BY50BLBB31320300082155001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области.

Код банка (BIC) BLBBBY2X, УНП 300082155

Получатель платежа: ГП «Спецаавтобаза г. Витебска»

Назначение платежа: «На спасение животных».