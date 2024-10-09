Майора юстиции лишили звания и приговорили к 16 годам колонии за взятку в размере 7,3 млрд руб. (около 75,2 миллиона долларов США) в биткоинах. Следствие посчитало, что он получил криптовалюту от хакеров. Сам правоохранитель отрицает свою вину.

Бывшего начальника следственного отдела комитета Следственного комитета Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа по делу о получении взятки в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн, передает ТАСС. Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России.

Тамбиеву запретили занимать должности в госведомствах в течение 12 лет и лишили звания майора юстиции. Прокуратура запрашивала для экс-следователя 20 лет колонии и 500 млн руб. штрафа.

Мужчина не согласился с доводами обвинения: «В том, в чем меня обвиняют, я вину не признаю. Считаю, что в этой истории рано или поздно справедливость восторжествует и эта история будет показана совсем в ином свете». Адвокат просил оправдать подзащитного.

В современной России преступники могут быть освобождены из тюрьмы по указу о помиловании, подписанному Владимиром Путиным. В последнее время этот механизм масштабно применяется в контексте мобилизации для участия в военных действиях в ходе войны в Украине. Отмечаются случаи, когда осужденные, в том числе за особо тяжкие преступления, получают помилование при условии их согласия отправиться в зону боевых действий в составе ЧВК или других государственных силовых структур. Может быть, поэтому сотрудник правоохранительных органов все время смеялся во время суда.