В Бешенковичском районе бригадира фермы обвиняют в сокрытии падежа 18 голов скота

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В Бешенковичском районе возбуждено уголовное дело в отношении бригадира молочно-товарной фермы одного из местных сельхозпредприятий. Её обвиняют в служебном подлоге.

По данным прокуратуры, в период с февраля по май 2024 года женщина внесла в официальные документы заведомо ложные сведения, скрыв падеж 18 голов крупного рогатого скота.

Действия бригадира квалифицированы по ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурор направил материалы дела в районный отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования.

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