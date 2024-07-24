В Браславе будут введены временные ограничения на движение транспорта

Транспорт
Автор Опубликовано

В связи с проведением фестиваля «Viva Braslav Open Air» в Браславе будут введены временные ограничения на движение транспорта.

С 7:00 25 июля до 7:00 28 июля будет ограничен проезд по улице Гагарина от пересечения с улицей Булойчика до пересечения с внутрихозяйственной дорогой Национального парка «Браславские озера».

С 7:00 26 июля до 12:30 28 июля ограничение движения коснется улицы Гагарина от перекрестка с диагностической станцией «Белтехосмотр» до деревни Красносельцы, улицы Булойчика от пересечения с Советской улицей до пересечения с улицей Гагарина, а также улицы Ленинской от пересечения с Советской улицей до пересечения с улицей Булойчика.

В Браславском районе колхоз задолжал 720 000 долларов. Начата процедура банкротства

 

Браслав изменение движения транспорта
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.