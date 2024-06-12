На «Нафтане» произошел пожар, есть пострадавший

На одном из крупнейших беларуских нефтеперерабатывающих предприятий, ОАО «Нафтан», 11 июня вспыхнул пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в блоке оборотного водоснабжения № 4.

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило спасателям в 13:49. В результате происшествия пострадал мужчина 1975 года рождения, сотрудник Новополоцкого специализированного ремонтно-строительного управления № 3. Он получил ожоги.

Пожар был оперативно ликвидирован, а причины возгорания будут расследоваться специалистами МЧС и представителями предприятия.

Стоит отметить, что за последние годы на «Нафтане» произошло несколько подобных инцидентов. В сентябре 2021 года на заводе загорелось дизельное топливо, а в декабре 2022 года вспыхнули нефтепродукты в резервуаре.

В 2023 году на предприятии был проведен капитальный ремонт, однако происшествия продолжают случаться.