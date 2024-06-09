Жителя Орши дважды осудили за оскорбление Александра Лукашенко

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что 4 июня в суде Оршанского района и Орши было рассмотрено уголовное дело политзаключенного Сергея Гневко. Его обвинили в оскорблении Александра Лукашенко (ч. 2 ст. 368 УК), причем повторно.

Сергея Гневко впервые осудили по той же статье (ч. 1 ст. 368 УК) в Октябрьском районном суде Минска 5 мая. Хотя приговор неизвестен, правозащитники отмечают, что в большинстве случаев за оскорбление Лукашенко людей лишают свободы.

Новое дело рассматривала судья Юлия Вершинина. Согласно материалам суда, Сергея Гневко доставили в специзолятор Оршанского РУВД за административное правонарушение по ст. 19.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии сотрудников ОВД и работника специзолятора, он публично произнес высказывание с ненормативной лексикой в адрес Лукашенко, что стало основанием для уголовного преследования.

Суд признал Сергея Гневко виновным по ч. 2 ст. 368 УК и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

К этому наказанию суд частично добавил неотбытое наказание по предыдущему приговору, окончательно назначив политзаключенному 4 года и 6 месяцев колонии общего режима.