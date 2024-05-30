2 июня в Витебске произойдут изменения в работе городского пассажирского транспорта

Транспорт
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2 июня, с 12:30 до 14:00, в связи с проведением Витебской епархией Римско-католической Церкви в Республике Беларусь Крестного хода, движение всех видов транспорта будет ограничено по четной стороне проезжей части улицы Чкалова от улицы Воинов-Интернационалистов до Московского проспекта.

В период ограничения движение пассажирского транспорта в сторону Московского проспекта будет осуществляться по следующим измененным маршрутам.

Автобусы:

✔ маршруты №№ 12 и 14 будут следовать по улице Воинов-Интернационалистов, проспекту Черняховского и далее по своим маршрутам;

✔ маршрут № 25 будет следовать по улице Чкалова, проспекту Строителей, проспекту Черняховского и далее по своему маршруту;

✔ маршруты №№ 17-Тк, 32-Тк, 52-Тк, 53-Тк, 53А-Тк, 55-Тк, 56-Тк, 128-Тк будут следовать по улице Воинов-Интернационалистов, проспекту Черняховского и далее по своим маршрутам.

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Витебск транспорт
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