Школьный автобус попал в ДТП в Докшицком районе

ДТП
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На 222-м километре автодороги Р-86 Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель произошло дорожно-транспортное происшествие. 30-летний водитель, житель Поставского района, управлявший автомобилем Мерседес-Бенц, при выполнении поворота направо потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со школьным автобусом ПАЗ. Автобус был остановлен для поворота из деревни Станиславцы Докшицкого района.

На момент происшествия в автобусе находились 16 учащихся Ситцевской средней школы.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Дети были доставлены по месту жительства с использованием резервного автобуса. Техническое состояние автобуса, участвовавшего в ДТП, признано исправным.

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