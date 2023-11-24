Туристический автобус с россиянами столкнулся с фурой в Городокском районе, есть пострадавшие

Витебск
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Вечером 24 ноября на трассе М-8 (граница РФ – Витебск – Гомель) возле деревни Вархи в Городокском районе Витебской области Беларуси произошло столкновение туристического автобуса и грузовика.

По предварительной информации ГАИ, водитель автобуса Neoplan столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком DAF, входившим в состав автопоезда.

Судя по имеющейся на данный момент информации, в аварии пострадал автобус компании “TransBus” с маршрутом “Санкт-Петербург—Витебск”. Передняя часть транспортного средства получила серьезные повреждения в результате аварии.

Согласно данным МЧС, в момент ДТП в автобусе, рассчитанном на 40 мест, находились 26 человек, включая двух водителей. Шесть пассажиров и водитель были госпитализированы в больницу в Витебске, остальные направлены по месту жительства.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и медицинский персонал.

Туристический автобус столкнулся с фурой в Городокском районе, есть пострадавшие

Напомним, что в июне текущего года под Витебском опрокинулся автобус с российскими туристами. Тогда ДТП также произошло по вине российского водителя автобуса.

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