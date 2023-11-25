Россиянин 157 раз превысил скорость в Беларуси. ГАИ не способно пресечь действия российских «королей беларуских дорог»

Пресс-служба ГАИ Витебска радостно сообщает, что россиянин 1969 года рождения смог 157 раз превысить скорость движения на беларуских дорогах, отделавшись копеечными штрафами. Ультра-нарушителя правил дорожного движения даже не лишили прав!

Это шокирующий факт беспомощности правоохранительной системы перед заядлым правонарушителем, который систематически намеренно создает угрозы жизни гражданам Беларуси – участникам дорожного движения. Никто из начальников ГАИ не понес ответственности за беспредел россиян на дорогах. В прочем, как всегда. Однако, как известно, бессилие силовиков перед реальными правонарушителями щедро компенсируется массовыми репрессиями в отношении невиновных граждан Беларуси.

Им можно, а нам нельзя

Российские нарушители уже давно являются “королями беларуских дорог”. И чувствуют себя прекрасно. Смешные штрафы ГАИ РБ их только раззадоривают.

В 2022 г. в пункте контроля и оплаты «Редьки», что находится в Витебской области на границе с Российской Федерацией, сотрудники ГАИ вынесли 50 тысяч постановлений в отношении иностранных водителей, сообщили в отделе ГАИ Дубровенского РОВД. Что же это за такие “иностранные водители” – американские, южноафриканские, японские? Очевидно, что российским водителям “не до законов” РБ. Вообще, законы существуют только для слабаков, убеждены жители криминальной России. А между тем, ситуация на дорогах Беларуси катастрофическая, и продолжает ухудшаться. Так, например, свыше 50 ДТП произошло за сутки в Витебской области.

Несет ли ответственность ГАИ за то, что российские “хозяева беларуских дорог” создают серьезные угрозы для жизни, здоровья и имущества беларусов? Вопрос, конечно, риторический. Мы не слышали про задержания толстых генералов ГАИ из-за беспредела россиян на беларуских дорогах.

Чем опасно нарушение скоростного режима на дороге

Опасность для жизни и здоровья: Превышение скорости и агрессивное вождение увеличивают вероятность аварий. Быстрое движение делает труднее контролировать автомобиль, и в случае столкновения травмы могут быть серьезными, возможна гибель людей. Увеличение вероятности ДТП: Нарушение скоростного режима увеличивает вероятность столкновений и аварий. Быстрое движение также оставляет меньше времени на реакцию на непредвиденные ситуации на дороге. Превышение скорости и агрессивное вождение могут создавать напряжение и стресс как у самого водителя, так и у других участников движения. Это может привести к неожиданным маневрам, повышая риск аварий. Отрицательное воздействие на общественное благосостояние: Аварии, вызванные агрессивным вождением и превышением скорости, могут привести к серьезным материальным убыткам для общества, включая расходы на медицинское обслуживание, ремонт дорог и так далее.