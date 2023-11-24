Полсотни ДТП произошло за сутки в Витебской области

Только в областном центре вчера было зарегистрировано 24 аварии. Всего по области – 56.

Представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович сообщила sb.by:

– В обычный день подобных происшествий примерно в два раза меньше. Но сильный снегопад и резкая смена температур стали неблагоприятным фактором для всех участников дорожного движения Особенную тревогу вызывает тот факт, что за это же время госавтоинспекторы остановили трех нетрезвых водителей, шестерых – без права управления автомобилем. Свыше 110 нарушений допустили пешеходы. Одиннадцать из них были в состоянии опьянения, 33 – без фликеров в темное время суток…

Надежда Касперович озвучила и подробности смертельного ДТП, произошедшего в Толочинском районе, в котором погиб 56-летний водитель.

В ближайшие сутки на Витебщине сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, ГАИ призывает водителей и пешеходов быть особенно внимательными на дороге.