Витебский прокурор создал и руководил бандой педофилов — независимое расследование

В 2000-х годах в Беларуси действовала банда педофилов, которую создал и руководил Александр Ильин. На то время он занимал должность руководителя отдела Витебской областной прокуратуры. Альянс расследователей Беларуси совместно с “Киберпартизанами” опубликовал ранее неизвестный приговор.

В приговоре упоминаются более 10 заведомо несовершеннолетних девочек, включая 12-летних. Банда Ильина вовлекла их в занятие проституцией, половое сношение и другие действия сексуального характера. Перед этим девочек шантажировали, запугивали, избивали.

Как следует из приговора, нередко девочек похищали, вывозили в лес в пригород Витебска, раздевали догола и, связав, избивали, держали обнаженными на снегу и морозе, заставляли копать себе могилу, в снятых квартирах наручниками пристегивали к батареям.

Причем преступная группа действовала не только в Беларуси. Ильин с июля 2002-го по декабрь 2005-го вывозил девочек в Москву и Сочи, где они оказывали сексуальные услуги. Вознаграждение за сексуальную эксплуатацию, полученное от клиентов, он у девочек отбирал.

Поставлял Ильин несовершеннолетних девочек и своим знакомым силовикам. Следствие установило, что это были полковник КГБ Игорь Новицкий — руководитель Полоцкого отдела УКГБ по Витебской области и полковник милиции Борис Соколов — руководитель УБЭП УВД Витебского облисполкома, который позже получил должность заместителя руководителя ГУБЭП МВД. Также в деле фигурирует бизнесмен из Полоцка Владимир Захаров, чье имя совпадает с именем владельца компании “Торговый дом “Стрелец”, и некий Яцук, чья фамилия совпадает с фамилией бывшего коллеги Ильина, работавшего в то время в Витебской областной прокуратуре.

Следствие установило всех участников и соучастников организованной преступной группы. Однако приговор был вынесен только Ильину и еще двум “стрелочникам” без высоких должностей. Новицкий, Соколов и Яцук, а также другие сотрудники прокуратуры к уголовной ответственности не были привлечены.

Согласно материалам дела, преступная деятельность Ильина продолжалась по декабрь 2005 года. В розыск его объявили 29 июня 2007-го, когда он скрылся от следствия. Задержали его 3 декабря 2009-го в Краснодаре.

Судил Александра Ильина военный суд. Его признали виновным в преступлениях по восьми статьям:

ст. 154 (пытка заведомо несовершеннолетних);

ст. 166 (изнасилование заведомо несовершеннолетних);

ст. 167 (совершение действий сексуального характера вопреки воле потерпевшей, после совершения изнасилования, группой лиц, с применением насилия, повторно, в отношении заведомо малолетней);

ст. 168 (половое сношение и действия сексуального характера с лицами, заведомо не достигшими шестнадцатилетнего возраста);

ст. 171 (использование занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего, сопряженным с вывозом за пределы государства для занятия проституцией, совершенном организованной группой);

ст. 172 (вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, уговоров, с применением насилия и с угрозой его применения, связанным с вовлечением несовершеннолетнего в организованную группу, в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений);

ст. 173 (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение);

ст. 182 (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, организованной группой, сопровождавшееся мучениями и пыткой).

Приговор занимает 59 страниц, из которых 50 — это описания сексуального рабства и физического насилия над несовершеннолетними жертвами.

В 2013 году Ильина приговорили к 17 годам колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью (то есть, теоретически после освобождения он мог продолжить службу в прокуратуре).

Позже из обвинения в связи с истечением срока давности исключили статьи 154, 168, 173. Общий срок наказания ему уменьшили на один год.

В октябре 2022-го 53-летний Ильин загадочно умер в шкловской колонии — якобы совершил суицид. На то время ему оставалось до освобождения менее трех лет.

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