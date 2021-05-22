В МВД подтвердили факт смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД

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Власть
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Обстоятельства смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД выясняют следователи, сообщила «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в субботу.

«Обстоятельства смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД выясняют следователи», — отметила Чемоданова.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что информация о смерти начальника ИВС на рабочем месте, распространяемая в телеграм-каналах, не соответствует действительности.

Согласно первым данным следствия, тело 36-летнего сотрудника милиции без признаков жизни обнаружили в Полоцке утром 21 мая. Мужчина не вышел на работу в этот день, сославшись на проблемы со здоровьем. Его тело обнаружили члены семьи, приехав домой после того, как он перестал выходить на связь.

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