Под Витебском опрокинулся автобус с российскими туристами

22 июня около 17:40 в Витебском районе на 93 км автодороги М-8 (граница Российской Федерации — Витебск — Гомель) водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, совершил попутное столкновение с кроссовером Nissan, который остановился на перекрестке для осуществления левого поворота.

От удара автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В салоне находились 50 человек вместе с водителем, за медпомощью обратились 17.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и медики. Инспекторами ДПС обеспечивается безопасный проезд.

Предположительно, в автобусе находились российские туристы.