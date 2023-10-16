Микроавтобус столкнулся с опорой линии электропередачи в Бешенковичском районе

В деревне Крупенино, расположенной в Бешенковичском районе, 15 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором микроавтобус столкнулся с опорой линии электропередачи.

Согласно предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель управлял автомобилем «Volkswagen Transporter», по всей видимости, выехал за пределы дорожного полотна, пересекая правую сторону движения, и затем столкнулся с железобетонной опорой для освещения.

В результате этого ДТП водитель получил травмы и ему потребовалась госпитализация в Витебскую областную клиническую больницу. В настоящее время проводится расследование для выяснения обстоятельств данного дорожного инцидента.