Водитель такси, совершивший серьезное ДТП в Витебске, арестован

В Витебске весной этого года был арестован пьяный водитель такси, который попал в серьезное ДТП, в результате которого две его пассажирки получили тяжкие травмы лица. Происшествие произошло ночью 27 мая на проспекте Строителей, когда автомобиль такси, отмеченный логотипом “Maxim”, столкнулся с световой опорой недалеко от бывшего кинотеатра “Бригантина”.

По информации следствия, вечером того дня группа людей отмечала компанию в одной из квартир города. В ходе вечеринки 40-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил сесть за руль автомобиля такси. С ним в машине находились две женщины, 31 и 36 лет соответственно. В июле было объявлено о возбуждении уголовного дела по этому случаю.

Медицинские исследования показали, что у водителя в момент аварии в крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,58 промилле.

ДТП привело к тяжким травмам лица обеих пассажирок автомобиля “Renault Logan” и создало опасность для их жизни. В связи с этим водителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 317 Уголовного кодекса.

Прокурор согласился с предложением о заключении водителя под стражу, учитывая общественную опасность его действий, серьезные последствия аварии и личные характеристики обвиняемого. Информацию об этом предоставила пресс-служба прокуратуры Витебской области.