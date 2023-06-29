В Орше легковушка столкнулась с маршрутным такси – есть травмированные

Авария произошла 28 июня. По предварительной информации, 51-летний водитель, находясь за рулем Opel, при повороте налево не уступил дорогу маршрутному автобусу Ford, двигавшемуся во встречном направлении прямо.

В результате два транспорта столкнулись. Установлено, что в момент аварии в салоне маршрутного автобуса находилось два пассажира.

В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.