Страшное ДТП в Браславском районе: два человека умерли в больнице, еще трое находятся в реанимации

Женщина и мужчина, пострадавшие при столкновении фуры и минивэна в Браславском районе, умерли в больнице. Еще три человека с тяжелыми травмами находятся в реанимации.

По данным следствия, вечером 13 мая 23-летний водитель фуры Renault двигался по трассе Р27 Браслав — Поставы — Мядель. При повороте налево он не уступил дорогу встречному Fiat, в результате чего произошло столкновение.

В момент аварии в легковушке находились семь человек в возрасте от 21 года до 53 лет. Шесть пассажиров Fiat получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где 53-летняя женщина и 51-летний мужчина умерли.

На сегодня в больнице находятся четыре человека, трое из которых — в реанимации. Водители в аварии серьезных травм не получили. В отношении водителя фуры следователи возбудили уголовное дело.