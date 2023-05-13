В Браславском районе минивэн жестко столкнулся с фурой, шестеро госпитализированы. Фото и видео

ДТП
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Шесть человек пострадали в аварии с фурой в Браславском районе. ДТП произошло сегодня около шести вечера на дороге Р-27 “Браслав-Поставы-Мядель”.

23-летний водитель тяжелого грузового автомобиля Renault, по предварительной информации, при повороте налево не предоставил преимущество встречному Fiat под управлением 31-летнего водителя.

В результате столкновения водитель и пассажиры минивэна – 25, 52, 64-летняя женщины, а также 51 и 54-летний мужчины – с различными травмами госпитализированы.

В Браславском районе минивэн жестко столкнулся с фурой, шестеро госпитализированы. Фото и видео

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

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