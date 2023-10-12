В Витебске машина скорой помощи попала в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой медицинской помощи случилось утром 12 октября на площади Свободы в Витебске.

По предварительным данным, водитель, родившийся в 1991 году, управляя автомобилем марки “GAZ”, столкнулся с автомобилем “Nissan”, который находился под управлением гражданина, родившегося в 1983 году. Эту информацию сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Витебской области.

В результате данного ДТП, находившаяся в автомобиле скорой медицинской помощи пенсионерка, родившаяся в 1930 году, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка по данному случаю ДТП.