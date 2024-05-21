Какая динамика поголовья коров в Витебской области?

С начала года коровье стадо в Витебской области сократилось на 2400 животных, причем наибольшее уменьшение произошло в апреле.

Если на 1 апреля в регионе насчитывалось 175 500 коров, то к 1 мая их осталось всего 174 400. Таким образом, только за апрель количество коров уменьшилось на 1100 голов. За первый квартал года стадо сократилось на 1300 животных.

Однако, численность крупного рогатого скота (КРС) в целом немного выросла. По итогам первого квартала в Витебской области числилось 498 600 единиц КРС, а через месяц — уже 498 800.

В хозяйствах всех категорий с начала года надоили значительное количество молока, из которого 66 900 тонн было произведено в апреле (на 100 тонн больше, чем в марте).