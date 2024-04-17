Медработнице из Витебска, уничтожившей более 4500 доз вакцины от COVID-19, грозит до 10 лет лишения свободы

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Помощницу врача из Витебска, подозреваемую в завышении данных о вакцинации от COVID-19 и последующем уничтожении неиспользованной вакцины, передали под суд. Следствие утверждает, что с 2 декабря 2021 года по 1 июля 2022 года она намеренно завысила количество использованных вакцин в журнале учета, а затем уничтожила более 4500 доз вакцины, предположительно, для скрытия необоснованных списаний.

По мнению следователей, медработница стремилась избежать критики со стороны руководства медучреждения. В результате ей предъявили обвинение в умышленном уничтожении государственного имущества в особо крупном размере, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы согласно части 2 статьи 218 Уголовного кодекса.

Прокуратура Витебской области направила материалы уголовного дела в суд для дальнейшего рассмотрения. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ранее назначенная обвиняемой, осталась без изменений по решению прокурора, сообщила служба информации прокуратуры Витебской области.

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