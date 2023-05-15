Как предотвратить простуду и можно ли вообще избежать сезонных инфекций?

Симптомы простуды каждый раз одинаковы и, как правило, доставляют больше хлопот, чем опасностей. Вирусы простуды с нами круглый год. Потому что атакует ли нас тот или иной вирус, во многом зависит от нас самих и общего состояния нашего организма. Поэтому, если вы хотите предотвратить простуду, в первую очередь позаботьтесь о себе и своем иммунитете.

Однако, если несмотря на использование всех естественных методов борьбы с простудой, вам все же нужна поддержка, вы можете обратиться за помощью к лекарствам от простуды https://www.tonsilgon.by/ ,а также не стоит забывать о профилактика простудных заболеваний

Вы можете свести к минимуму риск простуды, если будете:

заботитесь о балансе между работой, домашними обязанностями и отдыхом – с акцентом на сон и отдых;

вы правильно питаетесь и обеспечиваете свой организм всеми необходимыми витаминами и питательными веществами – избегаете киосков с вредной пищей;

достаточно часто откладывайте компьютер, вставайте с дивана и обеспечьте себе нужную дозу физической нагрузки – не обязательно сразу бежать в спортзал, иногда достаточно более длительной прогулки;

вы избегаете контактов с людьми, которые могут простудиться, и избегаете проводить время в больших группах людей — также может быть полезна защитная маска, особенно в период повышенной активности вируса;

вы часто и тщательно моете руки, а при необходимости дополнительно их дезинфицируете – простая, но очень эффективная задача;

вы стараетесь не прикасаться руками к лицу, в том числе вокруг носа, рта или глаз – особенно если находитесь в общественном месте;

вы одеваетесь соответственно сложившимся погодным условиям – не рекомендуются крайности, не стоит охлаждаться или перегреваться;

вы часто проветриваете, а по возможности и увлажняете помещения, в которых пребываете – в спальне крайне важна циркуляция воздуха;

вы поддерживаете себя дополнительными травами или натуральными препаратами для укрепления иммунитета – если вам это нужно.

Существует ли вакцина от простуды? К сожалению, до сих пор ученым не удалось разработать такое заболевание, так как это заболевание вызывается слишком большой и разнородной группой вирусов, которая не перестает расти и дифференцироваться.

Простуда также не дает иммунитета к другому типу возбудителя. Поэтому стоит заботиться о своем теле и избегать заражения естественным путем.