7 апреля в Витебске можно получить консультацию эндокринолога и врача-кардиолога

7 апреля в Витебском областном клиническом кардиологическом центре» с 10.00 до 14.00 можно будет получить консультацию эндокринолога и врача-кардиолога.

В рамках акции «Здоровье для всех!» жители и гости Витебска смогут измерить артериальное давление, пульс, оксигенацию и уровень глюкозы в крови, сделать электрокардиограмму, измерить рост и вес, индекс массы тела, окружность талии, получить консультацию эндокринолога.

Консультация врача-кардиолога будет осуществляться по предварительной записи: 64-31-46.