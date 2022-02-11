Консультация аллерголога и методы диагностики и лечения аллергии

Наука, изучающая причины возникновения и способы лечения аллергических реакций организма человека, называется аллергологией. Специалист, который занимается лечением аллергических заболеваний и реакций на них организма, называется врач-аллерголог.
Услуги отделения аллергологии в частных клиниках
Самой частой услугой в отделении аллергологии является консультация аллерголога, ведь ее значение сложно переоценить. В ходе консультации врач определяет симптомы, их причину, проводит опрос и осмотр пациента. Кроме этого, используются также многие другие методы, например:
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прик-тест — это нанесение на часть предплечья с внутренней стороны капли аллергена, после чего проводится микропрокол кожи для диагностики аллергического заболевания;
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спирография — способ фиксации изменений в объеме легких путем измерения воздуха, который выходит при выдохе;
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проведение спирографии и теста с нагрузкой на физическую систему организма (перед этим следует провести электрокардиограмму);
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проведение спирографии и теста с использованием бронхолитиков, таких как вентолин, беродуал, зафирон, сальбутамол и другие;
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проведение лабораторных анализов на конкретный или целую панель аллергенов;
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определение наличия пищевой непереносимости;
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назначение профилактических мер для избежания прогрессирования аллергии;
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индивидуальная разработка схемы лечения каждого конкретного случая.
Аллергические заболевания
Многие заболевания аллергического характера имеют похожие симптомы на болезни лор-органов, поэтому прежде всего следует обратиться к отоларингологу по ссылке https://www.dobrobut.com/services/landings/lor, чтобы исключить вероятность таких болезней. После этого надо записываться на прием к аллергологу. Этот специалист занимается диагностикой и лечением таких заболеваний:
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аллергические реакции сезонного характера в виде ринита и слезоточивости, которые провоцируются пыльцой некоторых растений;
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постоянные аллергические реакции на шерсть животных, пыль и другие возбудители;
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бронхиальная астма;
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аллергии на продукты питания;
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долгий затяжной кашель без инфекций;
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острая, рецидивирующая и другие виды крапивницы;
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обструктивный бронхит, болезни легких хронического обструктивного вида;
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отек Квинке, который может проявляться в отечности ушей, век, лица, губ и других органов;
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непереносимость определенных продуктов питания;
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зуд на коже хронического характера;
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аллергические реакции на некоторые медицинские препараты или их составляющие;
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аллергический или атопический дерматит;
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перенесенный анафилактический шок;
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аллергические реакции на укусы насекомых;
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аллергия на косметические средства, некоторые металлы и лекарства, которая проявляется в виде контактного дерматита.
При наличии симптомов этих болезней к аллергологу нужно обращаться срочно, чтобы не усугубить ситуацию и быстрее назначить лечение.
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