Консультация аллерголога и методы диагностики и лечения аллергии

Здоровье
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Наука, изучающая причины возникновения и способы лечения аллергических реакций организма человека, называется аллергологией. Специалист, который занимается лечением аллергических заболеваний и реакций на них организма, называется врач-аллерголог.

Услуги отделения аллергологии в частных клиниках

Самой частой услугой в отделении аллергологии является консультация аллерголога, ведь ее значение сложно переоценить. В ходе консультации врач определяет симптомы, их причину, проводит опрос и осмотр пациента. Кроме этого, используются также многие другие методы, например:

  • прик-тест — это нанесение на часть предплечья с внутренней стороны капли аллергена, после чего проводится микропрокол кожи для диагностики аллергического заболевания;

  • спирография — способ фиксации изменений в объеме легких путем измерения воздуха, который выходит при выдохе;

  • проведение спирографии и теста с нагрузкой на физическую систему организма (перед этим следует провести электрокардиограмму);

  • проведение спирографии и теста с использованием бронхолитиков, таких как вентолин, беродуал, зафирон, сальбутамол и другие;

  • проведение лабораторных анализов на конкретный или целую панель аллергенов;

  • определение наличия пищевой непереносимости;

  • назначение профилактических мер для избежания прогрессирования аллергии;

  • индивидуальная разработка схемы лечения каждого конкретного случая.

Аллергические заболевания

Многие заболевания аллергического характера имеют похожие симптомы на болезни лор-органов, поэтому прежде всего следует обратиться к отоларингологу по ссылке https://www.dobrobut.com/services/landings/lor, чтобы исключить вероятность таких болезней. После этого надо записываться на прием к аллергологу. Этот специалист занимается диагностикой и лечением таких заболеваний:

  • аллергические реакции сезонного характера в виде ринита и слезоточивости, которые провоцируются пыльцой некоторых растений;

  • постоянные аллергические реакции на шерсть животных, пыль и другие возбудители;

  • бронхиальная астма;

  • аллергии на продукты питания;

  • долгий затяжной кашель без инфекций;

  • острая, рецидивирующая и другие виды крапивницы;

  • обструктивный бронхит, болезни легких хронического обструктивного вида;

  • отек Квинке, который может проявляться в отечности ушей, век, лица, губ и других органов;

  • непереносимость определенных продуктов питания;

  • зуд на коже хронического характера;

  • аллергические реакции на некоторые медицинские препараты или их составляющие;

  • аллергический или атопический дерматит;

  • перенесенный анафилактический шок;

  • аллергические реакции на укусы насекомых;

  • аллергия на косметические средства, некоторые металлы и лекарства, которая проявляется в виде контактного дерматита.

При наличии симптомов этих болезней к аллергологу нужно обращаться срочно, чтобы не усугубить ситуацию и быстрее назначить лечение.

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