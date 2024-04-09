Из Оршанского медицинского колледжа эвакуировали несколько сот человек из-за возгорания электрошуруповерта

Из-за возгорания, которое произошло в подвале здания Оршанского медицинского колледжа, были эвакуированы несколько сот человек. Пожарные спасли 325 человек, в том числе 270 учащихся. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление внутри подвального помещения.

Согласно предварительной версии, возгорание было вызвано зарядным устройством электрошуруповерта, находившимся в подвале учебного корпуса. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.