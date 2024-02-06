В Витебске произошел пожар в десятиэтажном доме, было эвакуировано более 20 детей

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Утром 5 февраля в Витебске произошел пожар в десятиэтажном доме №100а на Ленинградской улице.

Информация о возгорании квартиры на втором этаже высотки поступила к пожарным в 8:07. К моменту прибытия первых спасательных подразделений, отмечалось открытое горение внутри квартиры.

36-летняя владелица и ее 7-летний ребенок смогли самостоятельно покинуть охваченное огнем жилище. Позднее, медики осмотрели их, и госпитализация не потребовалась.

Сотрудники МЧС спасли 38-летнюю женщину и ее детей – 11-месячного младенца и 11-летнего подростка из квартиры на третьем этаже.

Пожарные эвакуировали 19 детей и 12 взрослых из квартир на более высоких этажах. В общей сложности, 35 человекам пришлось покинуть здание.

В результате пожара внутри горящей квартиры повреждено имущество, стены и потолок покрыты сажей. Проводится расследование, чтобы установить причину возгорания. Предварительно рассматривается версия о возможном нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Утренний пожар в Витебске

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