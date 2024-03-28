С 1 апреля в Витебске произойдут изменения в маршруте троллейбуса №16

С 1 апреля в городе Витебске изменится маршрут троллейбуса №16. При движении от остановки “33-й Армии” троллейбус будет следовать по улицам 33-й Армии, затем повернет на улицу Баграмяна и выйдет на улицу Генерала Ивановского.

А при отправлении от остановки “Билево -1” троллейбусный маршрут №16 изменит свой путь, проходя по улице Генерала Ивановского, далее повернет на улицу Баграмяна и затем на улицу 33-й Армии.

Таким образом, измененная схема движения троллейбуса №16 будет следующей: “ул. 33-й Армии – ул. Баграмяна – ул. Генерала Ивановского – ул. Воинов-Интернационалистов – ул. Ленина – пр-т Фрунзе – ул. Терешковой – пр-т Московский – завод КПД”, и обратно.