Банковские вклады в Беларуси для физических лиц

Разные финансовые структуры предлагают разные способы приумножения денежных накоплений с разным уровнем доходности. Но самым надежным из всех финансовых инструментов по-прежнему считается депозит в крупном банке, который:

за долгие годы существования заслужил репутацию как очень надежный и стабильный;

участвует в крупных государственных и межгосударственных проектах;

располагает обширной сетью отделений и банкоматов.

Именно таким является банк ВТБ, который предлагает своим клиентам оформить банковские вклады в Беларуси по различным депозитным программам с различными условиями управления личными финансами.

Очень выгодные и удобные депозиты

Наиболее выгодные условия все банки предоставляют при размещении денег на безотзывный вклад, т. е. длительный срок и без права отзыва вложенных средств до истечения срока, указанного в договоре.

В этом случае финансовое учреждение может спокойно вкладывать переданные ему средства, не опасаясь, что придется изымать их из оборота. Но вкладчик должен быть уверен, что эти средства ему в течение договорного срока не понадобятся. Вложения на длительный срок и под высокие проценты позволяют сформировать подушку финансовой безопасности для совершения крупных трат или на случай потери трудоспособности. Все финансовые аналитики рекомендуют обязательно откладывать часть ежемесячных поступлений в таких целях и на это ориентирована программа «Подушка безопасности» банка ВТБ (Беларусь).

Но если есть предположение, что свободные средства могут скоро понадобиться, можно поместить на краткосрочный безотзывный вклад, годовая процентная ставка по которому только чуть менее выгодна. Зато так можно прогнозировать свою финансовую ситуацию в ближайшей перспективе.

Для ситуаций, в которых нельзя делать точных прогнозов и потребность в деньгах может возникнуть в любой момент, временно свободные финансы помещают на банковские вклады в Беларуси по отзывным программам. Условия размещения позволяют уменьшить убыль от инфляции и, при этом, иметь возможность в любой момент воспользоваться средствами с депозитного счета.

Дополнительные выгоды можно извлечь, помещая на депозит деньги в различных валютах. При этом надо принимать во внимание:

волатильность (изменчивость курса) разных валют;

процентную ставку, которую предлагает банк по разным валютам;

потери при конвертации полученных средств;

потери при конвертации сохраненных средств при их использовании.

Например, вряд ли имеет смысл для вложения конвертировать в доллары отечественные рубли, теряя на конвертации, если предполагается их использовать, не выезжая за рубеж.

Однако, аналитики советуют по возможности (с учетом потерь) распределять вложения по разным валютным корзинам. Для этого ВТБ «Беларусь» предоставляет программы валютных вкладов в долларах США, евро, юанях и российских рублях.