Как работает ломбард: все, что нужно знать

Ломбарды существуют уже много веков, и для многих они являются мгновенным выходом из финансовых проблем, но действительно ли это хороший вариант? Залог с древних времен был способом получения быстрых денег надежно и легально, однако не всегда получаешь достаточно денег. Поэтому, прежде чем рассматривать это как вариант получения денег, проверьте, как это работает. В этой статье мы расскажем вам как в ломбарде оценивает технику, а также другие подробности.

Чем занимается ломбард?

В ломбардах предлагают быстрый кредит наличными с гарантией платежа; То есть они одалживают вам деньги в обмен на ценную вещь.

Для некоторых людей сдать телевизор в ломбард — это альтернатива в чрезвычайной ситуации или даже вариант, если вы хотите заработать несколько песо за то, что вы не хотите или не можете продать. Ломбарды – это способ получить быстрые деньги в обмен на товар, даже купить вещи по сниженной цене.

В ломбардах вы получаете наличные вперед, а кредитор удерживает вашу вещь в качестве залога до тех пор, пока вы не выплатите кредит полностью с процентами. Эти места также занимаются выставлением на продажу населению залоговых предметов людей, которые больше не выплатили кредит вовремя.

Как работает ломбард?

Ломбарды зарабатывают деньги на процентах и комиссиях, которые они взимают с вас, когда вы хотите вернуть свою ценную вещь. Чтобы гарантировать, что вы заплатите, ломбард делает 2 вещи:

Во-первых, они сохранят вашу вещь и не вернут ее вам ни по какой причине, пока вы не погасите кредит и проценты по нему.

они сохранят вашу вещь и не вернут ее вам ни по какой причине, пока вы не погасите кредит и проценты по нему. Во-вторых, вам заплатят гораздо меньше, чем стоит ваш товар, по сравнению с продажей его самостоятельно. Так как он будет зарабатывать деньги на процентах или одобрениях, которые вы делаете. Индоссамент заключается в уплате процентов и продлении срока платежа.

По сути, это обеспеченный кредит, который использует ваш объект в качестве залога. Они оценят его и сделают вам предложение, исходя из его стоимости. Если вы согласитесь, они дадут вам в обмен на это наличные и будут удерживать их до тех пор, пока вы не погасите кредит с процентами. Они дадут вам письменное соглашение, в котором будет указано, сколько времени вам придется заплатить, какие виды платежей они принимают, а также другие условия. Среди этих условий — если вы перестанете платить, они смогут выставить ваш товар на продажу.

Преимущество ломбардов в том, что они не проверяют ваше кредитное бюро, ваш банковский счет и не требуют поручительства. Но даже без этих фильтров подобные заведения регулируются .

Как ломбарды оценивают оборудование?

Однако как в ломбарде оценивают технику?

Ломбарды обычно оценивают оборудование на основе нескольких факторов, включая: