25 марта в Беларуси отмечается День Воли

25 марта в Беларуси традиционно отмечается День Воли.

В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Беларуской Народной Республики — восстановления национального беларуского государства после 200-летней оккупации.

День Воли не отмечался публично в советское время, но в первой половине 1990-х приобрел полуофициальный статус: проводились не только митинги, но и празднования в Оперном театре, национальной филармонии.

После 1994 года праздник вновь запретили.

Большие празднования были разрешены в центре Минска только в 2018 году — на 100-летний юбилей провозглашения БНР. Теперь день образования беларуского государства опять под запретом.

Вопреки неблагоприятным для нашей страны обстоятельствам, празднование Дня Воли проходит во многих странах мира.

В здании Подляской оперы в Белостоке прошёл концерт ко Дню Воли. По случаю праздника выступили совместный белорусско-польский оркестр и солисты-белорусы из разных стран. Как сообщает “Белсат”, специальными гостями стали: Илья Сильчуков (баритон, сейчас выступает на сцене Оперы в Бостоне), Юлия Евтуховская (сопрано), Кирилл Кедук (фортепиано), Алексей Ладик (флейта), дирижёр Павел Котла.

Перед собравшимися также выступил глава НАУ Павел Латушко. Он вручил награду директору белорусского лицея в Гайновке Игорю Лукашуку.

По случаю Дня Воли Светлана Тихановская обратилась к белорусам. Она отметила, что в этом году белорусы “вынуждены организовывать торжества за рубежом, а не на родной земле”. Кроме того, полноценное празднование невозможно из-за того, что за решеткой остаются тысячи людей.

“Мы говорим День Воли, но понимаем: сегодня наша страна является заложницей Российской Империи, которая ведет агрессивную войну против Украины, уничтожая нашу независимость и нашу идентичность. Тем не менее, я уверена: в наших силах изменить ситуацию”, — отметила Светлана Тихановская. Она сравнила нынешнюю ситуацию с событиями, которые происходили 106 лет назад, когда правительство Белорусской Народной Республики объявило о создании БНР. Угрозы независимости все те же, и “даже методы оккупантов мало чем отличаются”. Однако, по словам Светланы Тихановской, сегодня белорусы гораздо более подготовлены к борьбе.

“С годами мы начали ценить нашу белорусскую солидарность, поняли, что путь к свободе не бывает быстрым и легким. Мы получили уникальный, хотя и болезненный исторический опыт. И сегодня мы пытаемся использовать это, чтобы снова стать свободными”, — сказала она.

Лидер демократических сил выразила уверенность, что придет время, “когда мы с вами сможем построить страну, о которой мечтаем”. Когда это случится — и случится ли вообще — неизвестно. “Но пока мы вместе и не сдаемся, мы идем к нашей победе”, — подчеркнула Светлана Тихановская.

В 106-ю годовщину провозглашения независимости Беларуси Рада БНР наградила ряд национальных деятелей за заслуги перед народом. Соответствующие декреты подписала председательница Рады Ивонка Сурвилла.

Впервые с 1950 года состоялось награждение титулами кавалера Ордена Погони с приданием отличия Креста Ордена Погони. Ими отмечены политик Зенон Позняк, правозащитник Алесь Беляцкий (лауреат Нобелевской премии мира и нынешний политзаключенный), а также два политзаключенных, чьи имена не сообщаются из соображений их безопасности. “Этой же наградой отмечены два религиозных и духовных лидера национального масштаба, чьи имена пока не обнародуются”, — сообщает Рада БНР.

Медалью Ордена Погони отмечены:

— воин и военный организатор в батальоне “Волат” с дополнительной военным отличием и отличием за мужество,

— директор “Белорусского дома” в Варшаве Алесь Зарембюк,

— заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук (с дополнительным военным отличием),

— куратор книжной коллекции библиотеки имени Скорины в Лондоне Каролина Мацкевич,

— командир полка имени Кастуся Калиновского Денис Прохоров (с дополнительным военным отличием),

— деятель Объединения белорусов Великобритании и один из руководителей Белорусского благотворительного фонда Сергей Петкевич,

— участница национального движения начала 1980-х и неподцензурной печати, журналистка Елена Радкевич,

— сопредседатель движения солидарности “Разам” Елена Толстая,

— британский ученый Алан Флауэрс,

— общественный активист, который много сделал в области благотворительности, медик Сергей Юрченко (Чехия).

Медалью Ордена Погони были отмечены общественные деятели — за вклад в белорусскую культуру:

— авторка учебников по белорусскому языку для 1-6 классов, белостоцкая учительница Алина Вавренюк,

— основатель интернет-библиотеки и руководитель белостокского Фонда Kamunikat.org Ярослав Иванюк,

— поэт Андрей Хаданович.

Кроме того закрытым декретом председательница Рады БНР наградила медалью “За боевые заслуги” трех офицеров и 14 бойцов полка имени Калиновского, одного офицера и 11 бойцов батальона “Волат”, а также одного бойца отдельной десантно-штурмовой роты “Беларусь” в составе одной из бригад Вооруженных сил Украины.

Сообщается также, что одному из военных организаторов, ранее награжденному медалью Ордена Погони, придали дополнительное военное отличие.

Ранее режим Лукашенко признал награды Рады БНР “экстремистскими материалами”.

Жыве Беларусь!