Жертвами воспитателя-педофила в Шумилино за 17 лет стали 166 детей

166 лиц признаны потерпевшими по делу воспитателя-педофила из Шумилино, сейчас его дело находится в суде, сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

«Судом рассматривается уголовное дело в отношении воспитателя Шумилинского детского сада № 1, который на протяжении 17 лет совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера», — сообщил генпрокурор.

По его словам, жертвами воспитателя-педофила в Шумилино стали 93 мальчика и 73 девочки. Речь идет о периоде времени с 2007 года. Швед также сообщил, что также расследуется уголовное дело по факту бездействия заведующей детского сада.

«Она игнорировала многочисленные жалобы родителей на подозрительное поведение воспитателя», — сказал генпрокурор.

Швед привел данные по преступлениям этой категории. По его словам, в минувшем году возросло количество несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности, — с 922 в 2022 году до 1 291 в 2023-м.

В отношении большинства потерпевших преступления были совершены в прошлые годы и выявлены в 2023 году.