На Витебщине задержан педофил

Правоохранители областного УВД задержали жителя Глубокого, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней дочери своей сожительницы.
Оперативники установили, что с начала года он несколько раз надругался над девочкой, когда ее матери не было дома.
Следователями возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней, находившейся в беспомощном состоянии. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
На Витебщине задержали 40-летнего воспитателя-педофила, жертвами которого стали 70 детей