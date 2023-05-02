На Витебщине задержан педофил

Правоохранители областного УВД задержали жителя Глубокого, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней дочери своей сожительницы.

Оперативники установили, что с начала года он несколько раз надругался над девочкой, когда ее матери не было дома.

Следователями возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней, находившейся в беспомощном состоянии. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.