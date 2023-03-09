На Витебщине задержали 40-летнего воспитателя-педофила, жертвами которого стали 70 детей

На Витебщине задержан 40-летний воспитатель-педофил, жертвами которого стали 70 детей. Такую информацию сообщил замминистра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

По его словам, в феврале 2023 года сотрудники милиции задержали 40-летнего воспитателя детского сада. Казакевич сообщил, что на протяжении 10 лет он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних. И добавил, что все это он снимал на видео. Объем видеоинформации — около 400 гигабайт.

В МВД уточнили, что по состоянию на 6 марта 2023 года было установлено 70 жертв воспитателя-педофила. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.