28-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в Витебске

Педофил отец девочка насилие Витебск
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28-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в Витебске. Жертва обратилась в милицию. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, девушка и злоумышленник познакомились на вечеринке в формате «вписка». На следующий день они снова встретились, и подозреваемый под угрозой ножа заставил несовершеннолетнюю вступить в интимную близость.

Следователи возбудили уголовное дело за изнасилование заведомо несовершеннолетней. Мужчине грозит до 13 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Витебске педофилу, насиловавшему малолетнюю дочь, дали 13 лет колонии.

Мужчина два года насиловал маленькую дочь. Ему вынесли приговор

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