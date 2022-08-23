В Витебске педофилу, насиловавшему малолетнюю дочь, дали 13 лет колонии.

Так, по части 3 статьи 167 УК мужчине назначили 10 лет лишения свободы. Его признали виновным в совершении преступления сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней дочери. За повторное изнасилование девочки мужчине дали 9 лет лишения свободы.

Вместе с тем, на основании части 2 статьи 166 УК мужчине назначили 11 лет лишения свободы за изнасилование. Окончательно назначено обвиняемому Г. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.