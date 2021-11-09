В Витебске задержан насильник — Видео

Утром 8 ноября к витебским правоохранителям обратилась 55-женщина, которая рассказала, что по дороге на работу в отношении нее неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера.

Фото и видео УВД Витебского облисполкома

Со слов потерпевшей, злоумышленник набросился со спины, повалил на землю и рукой закрыл рот. А спустя несколько минут его спугнула коллега потерпевшей.

Вскоре преступник был найден. Задержанным оказался ранее судимый 34-летний житель областного центра. Выяснилось, что мужчина возвращался домой из ночного клуба, а после нападения спокойно отправился на работу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.