В Витебске задержан насильник — Видео

Криминал
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Утром 8 ноября к витебским правоохранителям обратилась 55-женщина, которая рассказала, что по дороге на работу в отношении нее неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера.

Фото и видео УВД Витебского облисполкома

Со слов потерпевшей, злоумышленник набросился со спины, повалил на землю и рукой закрыл рот. А спустя несколько минут его спугнула коллега потерпевшей.

Вскоре преступник был найден. Задержанным оказался ранее судимый 34-летний житель областного центра. Выяснилось, что мужчина возвращался домой из ночного клуба, а после нападения спокойно отправился на работу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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