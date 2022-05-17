В Витебске задержали педофила

Криминал
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В Витебске задержали 30-летнего мужчину, который с сентября 2021 по май 2022 годов совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей.

Сотрудники милиции выяснили, что мужчина был знаком с матерью своей жертвы и регулярно был гостем их дома. Периодически оставался с маленькими детьми, когда женщина уходила на работу. В это время он и удовлетворял свои извращенные желания и потребности.

Сыновья не сообщали матери о происходящем. Чувствуя свою безнаказанность педофил продолжал насиловать ребят.

Правда вскрылась спустя время. Насильник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В Витебске задержан педофил, который изготавливал порноматериалы

Витебск криминал
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