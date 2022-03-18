Жителя Витебска подозревают в педофилии

Происшествия
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За откровенное общение с малолетними девочками 12 и 14 лет в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Витебска возбуждены уголовные дела.

Как было установлено оперативниками, мужчина в различных социальных сетях знакомился с несовершеннолетними девочками и вел с ними откровенные взрослые разговоры. Установлено, что на протяжении пяти месяцев 2021 года он успел пообщаться в интернете не менее, чем с шестью девочками 12-14 лет.

Во время переписки школьницы неоднократно сообщали мужчине о своем возрасте, но, несмотря на это, мужчина продолжал откровенное общение на весьма взрослые темы. Он не скрывал свой возраст и активно интересовался личной жизнью и интимными подробностями школьниц, а также предлагал вступить с ним в половую связь.

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