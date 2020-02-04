Мужчина два года насиловал маленькую дочь. Ему вынесли приговор

3 января суд Речицкого района вынес приговор мужчине, который с 2017 года насиловал свою дочь, сообщают «Сильные Новости».

Как пишет издание Дняпровец, мужчина в течение последних двух лет насиловал девочку 2009 года рождения. То есть на момент, когда он впервые совершил насилие над ребенком, девочке было всего 8 лет. Кроме того, педофил показывал ребенку порнографические ролики «с целью возбуждения полового влечения».

На суде мужчина свою вину не признал.

Суд вынес приговор — 14 лет в колонии усиленного режима. Приговор обжалован обвиняемым.

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