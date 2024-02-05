В Лиозненском районе произошло лобовое столкновение

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3 февраля около 11:40 в Лиозненском районе произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля.

Инцидент случился на 120-м километре автодороги М-8. По предварительной информации, 38-летний водитель “Mercedes”, двигаясь в направлении города Витебска со стороны города Орша, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся навстречу машиной “Volvo”.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП для выяснения обстоятельств произошедшего.

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