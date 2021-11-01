Страшная авария в Полоцке унесла жизни двух человек

Еще одна ужасная авария, повлекшая гибель людей, произошла в Витебской области. Днем 30 октября 26-летний водитель LADA Vesta при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с Škoda Fabia, под управлением 46-летнего водителя, которая в результате столкновения ушла в неуправляемый занос, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Mercedes-Benz которым управлял водитель 22 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Витебской ГАИ.

В результате ДТП двое пассажиров Škoda Fabia 56 и 54 лет скончались на месте ДТП, водитель с ранениями доставлен в больницу.