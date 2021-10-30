В Витебской области с начала года в ДТП на переходах погибли 5 человек, травмированы 29. Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

«К сожалению, пешеходный переход — это то место, где нарушают как водители, так и пешеходы. С начала года уже произошло 30 аварий по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов. Погибли 5 человек, ранения получили 29», — рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, водитель должен учитывать манеру поведения пешеходов и адекватно реагировать на их действия. По разным признакам почти всегда можно определить намерение выйти на дорогу в месте, которое для того не предназначено. Уже находящийся пешеход на проезжей части при виде быстро приближающейся машины, как правило, теряется и чаще всего стремится вернуться назад. Если тот прошел полпути, надо объехать сзади, а если только вступил на проезжую часть снизить скорость и быть готовым к торможению, пишет БелТА.

Не каждый пешеход в состоянии определить скорость приближающегося автомобиля. Пожилые люди, дети, да и многие взрослые слабо представляют возможности транспортных средств. Они больше реагируют на их внешний эффект. Фуру или грузовик они пропустят скорее всего. Движущийся гораздо быстрее легковой автомобиль у них такого чувства тревоги не вызывает. В группах пешеходы еще смелее, особенно после продолжения ожидания перехода при сплошном транспортном потоке.

Особое внимание следует уделять тому, что на проезжей части могут появиться дети. Они, как правило, нетерпеливы, часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля. Дети могут начать перебегать проезжую часть непосредственно перед автомобилем и без оглядки. Иногда, пропустив один-два автомобиля и немного выждав, они теряют терпение и выбегают на дорогу перед следующим. Родителям необходимо обговаривать такие ситуации с детьми и не забывать показывать правильный пример.