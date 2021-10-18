ДТП со смертельным исходом произошли на Витебщине

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С 15 по 18 октября на Витебщине зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли водители. Оба факта произошли в Поставском районе, сообщает ГАИ по Витебской области.

Так, 15 октября около 2 часов дня на 135 км трассы «Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики» столкнулись автомобиль «Citroen», за рулем которого находилась 59-летняя женщина, и фура «МАЗ», которой управлял мужчина 42 лет. Водитель легковушки скончалась в реанимации.

17 октября около полудня на улице Подгорной деревни Шудовцы водитель 1985 года рождения, находясь за рулем «Volkswagen Passat», не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево, водитель от полученных ранений скончался на месте происшествия.

В Витебске произошло смертельное ДТП

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